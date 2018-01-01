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Дело Геннадия Труханова: мэру Одессы вернули паспорта

Сегодня, 21:51

Соответствующее рещение принял Соломенский райсуд.

Геннадий Труханов
Геннадий Труханов УНИАН
Соломенский райсуд столицы Украины снял все обязательства с одесского градоначальника Геннадия Труханова и постановил возвратить ему загранпаспорта.

Соответствующее сообщение опубликовал прокурор САП Валентин Мусияка.

"Суд решил вернуть заграничные паспорта и разрешить выезжать за границу Труханову. За ним осталось обязательство - воздерживаться от общения со свидетелями, и все", − цитирует прокурора портал "РБК-Украина".

Напомним, ранее в феврале нынешнего года Геннадия Труханова правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" по так называемому "делу завода Краян". Затем суд наложил арест на имущество градоначальника и его заместителя Павла Вугельмана. Позднее Геннадия Труханова отпустили на поруки нардепа Дмитрия Голубова.

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Теги:  
Геннадий Труханов, прокуратура, суд, следствие, Киев, САП
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