Дело о госизмене Януковича. Следствие получило копию письма Путина с просьбой ввести войска

Документ был получен из ООН по дипломатическим каналам.

Фотокопии были получены в формате писем через МИД Украины politeka.net

Украинские правоохранители получили от секретариата ООН официальную фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести Вооруженные силы РФ на территорию Украины.

Такую информацию озвучил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина".

"Следователи во время служебной командировки в Нью-Йорк через представительство Украины в ООН путем запроса получили от секретариата ООН сопроводительным письмом с гербовой печатью фотокопии обращения Виталия Чуркина (тогдашний постпред РФ при ООН - ред.) о признании официальным документом письма Януковича президенту РФ, а также фотокопию самого письма Януковича Путину. Данный документ усе присовокуплен к материалам уголовного производства", - сказал он.

Кравченко также отметил, что всего украинские правоохранители получили четыре письма через МИД Украины о передаче фотокопий документов, которые Чуркин представил 3 марта 2014-го.

Напомним, ранее сообщалось о том, что адвокат Януковича сравнил его побег из Украины с отдыхом Порошенко на Мальдивах.