День матери 2018: когда отмечать и традиции праздника

Официально в Украине начали отмечать этот праздник с 1999 года.

В Украине отметят День матери facebook.com/rs.ternopil

В следующее воскресенье, 13 мая в Украине будут отмечать. Несмотря на то, что в Украине дата этого праздника каждый год разная, в 2018 году дата совпадает с международной: День матери.

История Дня матери

Официально в Украине начали отмечать этот праздник с 1999 года. История Дня матери берет свое начало в США, где его на государственном уровне празднуют еще с далекого 1914 года.

А впервые публично этот праздник был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

Традиции Дня матери

День матери – добрый праздник, когда можно напомнить самому дорогому человеку о том, что вы его любите, уважаете и цените.

В этот праздник дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Люди постарше могут дарить своим мамам что-угодно, время подготовиться еще есть. И все же, самое главное в этот день это ваше внимание и забота. Главное, чтобы подарки были от сердца и с добрыми намерениями.

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