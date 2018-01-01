День матери 2018: когда отмечать и традиции праздника

Официально в Украине начали отмечать этот праздник с 1999 года.
История Дня матери
Официально в Украине начали отмечать этот праздник с 1999 года. История Дня матери берет свое начало в США, где его на государственном уровне празднуют еще с далекого 1914 года.
А впервые публично этот праздник был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.
Традиции Дня матери
День матери – добрый праздник, когда можно напомнить самому дорогому человеку о том, что вы его любите, уважаете и цените.
В этот праздник дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Люди постарше могут дарить своим мамам что-угодно, время подготовиться еще есть. И все же, самое главное в этот день это ваше внимание и забота. Главное, чтобы подарки были от сердца и с добрыми намерениями.
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