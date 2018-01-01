День Победы: стали известны основные мероприятия в Киеве 9 мая

Перекрыты Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы.

В Киеве отметят День Победы УНИАН

В среду, 9 мая, в Киеве перекрывают движение транспорта на ряде улиц в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

С 3:00 ночи и до завершения мероприятий перекрыты Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы, сообщает МВД Украины в Facebook.

Кроме этого, перекрыто движение транспорта на участках ул. Лаврская - ул. Запечерная, ул. Лаврская - въезд в музей Локальных конфликтов, ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая, ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная, ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская, ул. Цитадельная - ул. Лаврская, ул. Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика, пров. Инженерный - ул. Ивана Мазепы, ул. Московская - ул. Михаила Грушевского дл метро "Арсенальная", ул. Михаила Грушевского - пров. Виноградный, ул. Лаврская - пров. Лаврский.

При этом в Киеве 9 мая в парке Вечной Славы пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится праздничное мероприятие "Помним — побеждаем". Время мероприятия - с 11:00 до 17:00. Во время церемонии выступит Киевский академический муниципальный духовой оркестр, который исполнит праздничную программу "Украина — священная земля". Также там пройдут поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра" и другие мероприятия.

Кроме того, в столице заявлена акция "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. Это акция российского происхождения, которую поддерживают и в других странах — участники идут маршем с портретами воевавших родственников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в своем фейсбуке уже объявил об акции "Бессмертная дивизия", участники которой пройдут с портретами членов СС "Галичина".

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