День рождения Бандеры: националисты впервые проведут факельное шествие в городах Донбасса

Националисты пройдут маршем в центре Киева.

Сегодня, 1 января, в 109-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры украинские националисты проведут свое традиционное факельное шествие.

Шествие пройдет не только в Киеве, но и впервые в некоторых прифронтовых городах на Донбассе, сообщает один из организаторов, ВО "Свобода".

Так, националисты с факелами пройдутся улицами Авдеевке Донецкой области. Там марш организовывают "Легион Свободы", рота "Сич" и Авдеевский отделение ВОО "Сокол". После шествия будет показан фильм и проведен концерт.

Также в Донецкой области шествие пройдет в Славянске.

В Киеве факельное шествие должно начаться в 18.00 в парке им. Т.Г. Шевченко. Организаторы марша в столице Украины — ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус".

"1 января 2018 года по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов в Киеве состоится традиционный факельный марш", — говорится в сообщении.

Марши пройдут в самых крупных городах страны и практически везде начнутся в 18:00. В Сумах, Тернополе, Ровно и Кривом Роге участники марша соберутся немного раньше.