День вышиванки-2018: все, что нужно знать о празднике

"Главред" выяснил, откуда берет "нити"-корни этот "вышитый" праздник, как надо его отмечать и почему.

День вышиванки-2018 Украина отмечает 17 мая. dozor.kr.ua

Идея праздновать День вышиванки родилась в Черновцах 12 лет назад. А уже в 2010 году акция охватила не только Черновцы, но еще и Запорожье, Симферополь, Львов, Ровно. С тех пор праздник стал не только общеукраинским, но и международным.

Когда День вышиванки

Отмечается День вышиванки ежегодно в третий четверг мая. В 2018 году праздник выпал на 17 мая.

День вышиванки: традиции

Законодателем моды на вышиванку в Европе стал известный украинский писатель и поэт Иван Франко. Он часто носил вышитую рубашку с европейским костюмом, и таким образом основал своеобразную моду. А после того, как украинская писательница Олена Пчилка издала альбом украинских вышиванок, в Европе начался настоящий бум на вышиванки.

Сейчас вышиванка – общемировой тренд. Детальнее читайте в материале "Главреда" День Вышиванки-2018 в Украине: когда отмечать и традиции праздника.

День вышиванки: как отпраздновать

В первую очередь – одев вышиванку. К слову, тех, кто в этот день выберет национальный стиль одежды, ждет немало приятных сюрпризов.

В частности, по случаю Дня вышиванки киевский метрополитен 17 мая будет пропускать людей в национальной украинской одежде на шесть станций метро бесплатно. Речь идет о станциях:

Майдан Незалежности,

Крещатик,

Золотые ворота,

Лыбидская,

Университет,

Арсенальная.

Акция действует с 8 до 11 утра.

Кроме того, в Киеве ко Дню вышиванки запланированы выставки, музейные экспозиции и ряд других интересных мероприятий. Причем не только на 17 мая – кое-где празднование растянется и дольше. Детальнее читайте в материале "Главреда" День вышиванки-2018: куда пойти и как отпраздновать в Киеве.

День вышиванки-2018: поздравления на словах и открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в красивых картинках.

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