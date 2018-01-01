Дата у праздника не меняется, каждый год его отмечают в один и тот же день.
Для самих детей это повод повеселиться, а для общества – напоминание о необходимости защищать права ребенка.
Когда День защиты детей
Впервые его официально отметили еще в далеком 1950 году.
И с тех пор дата у праздника не меняется: ежегодно мировое сообщество отмечает День защиты детей 1 июня.
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День защиты детей-2018: выходной или нет
Это день не является официальным выходным. В этом году он выпадает на пятницу – и всем работающим украинцам придется идти на работу.
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День защиты детей: мероприятия
К этому дню приурочены различные мероприятия – фестивали, выставки, игры и конкурсы. Проходят праздничные концерты звезд.
Например, в Киеве 1 июня пройдет гала-шоу киевского международного юношеского фестиваля циркового искусства "Золотой каштан".
С 29 мая по 7 июня в столичном культурном центре "Кинотеатр Киев" (ул. Красноармейская, 19) будет идти международный фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". В конкурсной программе представлены 7 картин, которые были отобраны на крупнейших европейских киносмотрах. Так, в субботу покажут немецкий фильм "Пиноккио", а в воскресенье и понедельник — картину "Феликс".
Детей от 7 до 15 лет также ждут творческие мастер-классы от профессиональных педагогов по азам кинопроизводства.
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