Сегодня, 18:39 RSS

Денисова перекрыла выезд кортежу Москальковой, против нее пообещали применить силу (видео)

Сегодня, 17:21

Омбудсмен Украины потребовала объяснить ей причину, по которой ее не пускают к Сенцову.

денисова и блокада ворот
Денисовой пригрозили заставить ее силой освободить дорогу УНИАН
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.

Как сообщает УНИАН, работники колонии потребовали, чтобы украинский омбудсмен освободила проезжую часть. Денисова, в свою очередь, потребовала объяснений, почему ей не дают встретиться с Сенцовым.

"К вам будет применена физическая сила", – заявил работник колонии.

"Ну примените физическую силу. Примените. Я не знаю, что сегодня происходит с Сенцовым... Я хочу объяснений", – заявила в ответ Денисова.

Читайте также Киев направил Москве срочную ноту

Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Украина, Россия, Денисова, Москалькова, Сенцов, блокирование, недопуск, колония, угрозы
ПО МАТЕРИАЛАМ:УНИАН/Facebook
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности