Денисова перекрыла выезд кортежу Москальковой, против нее пообещали применить силу (видео)

Омбудсмен Украины потребовала объяснить ей причину, по которой ее не пускают к Сенцову.
Как сообщает УНИАН, работники колонии потребовали, чтобы украинский омбудсмен освободила проезжую часть. Денисова, в свою очередь, потребовала объяснений, почему ей не дают встретиться с Сенцовым.
"К вам будет применена физическая сила", – заявил работник колонии.
"Ну примените физическую силу. Примените. Я не знаю, что сегодня происходит с Сенцовым... Я хочу объяснений", – заявила в ответ Денисова.
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Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.
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