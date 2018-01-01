Визит Москальковой в Украину: Денисова выдвинула требование к российскому омбудсмену

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова во вторник прибыла в Украину

Людмила Денисова Униан

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сегодняшнее посещение российским омбудсменом заключенных на территории Украины должно происходить синхронно и на принципах взаимности.

"Наш президент выполнил все договоренности. Он действительно снял запрет на въезд Татьяны Москальковой в Украину. Но все остальное требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим политзаключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины", - сказала Денисова в эфире телеканала "112 Украина".

Сама Денисова сейчас находится на территории России, чтобы встретиться с Романом Сущенко, а ее российская коллега Татьяна Москалькова - в Украине. Москалькова планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд".

"Я общаюсь каждый день, каждый час с госпожой Москальковой, но, к сожалению, она не решает вопрос о допуске меня к нашим политузникам. Поэтому у меня есть с ней контакт, она знает все планы, намерения, все ноты МИД Украины к МИД РФ, но когда я ей что-то предлагаю, она говорит, что ей надо согласовать. Она не может это согласовать с другими, ей не согласовывают другие государственные учреждения, которые имеют право и должны принять решение по договоренности президентов двух стран", - отметила Денисова.

В понедельник, 26 июня, Министерство иностранных дел Украины направило российскому МИДу срочную ноту с требованием допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к украинцам, осужденным в России.

"Направили срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в РФ", - сообщила пресс-секретарь украиснкого ведомства Марьяна Беца.

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