Депутат Рады объявил о критическом состоянии энергетики Украины

По мнению нардепа Куприя, нынешний "энергитический" министр Игорь Насалик не справится с выходом из кризиса.

Линия электропередач УНИАН

Нардеп Виталий Куприй выступил с заявлением о том, что украинская энергетика на данный момент находится в критической фазе.

Свое мнение народный избранник высказал в эфире телеканала "112".

"Довели (энергетику— "Главред) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на" Запад с протянутой рукой. Теперь в "пожарном режиме", возможно, остановится ремонт дорог, здравоохранение меньше получит. Тяжелая ситуация", — сказал Куприй.

Кроме того, как считает нардеп, нынешний глава украинского Министерства энергетики Игорь Насалик никак не сможет найти выход из кризиса в отрасли.

"Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся", — отметил Куприй.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине избрали нового главу нацкомиссии по энергетике и коммуналке.

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