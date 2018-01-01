Депутата Киевоблсовета уличили в финансировании терроризма – СМИ

По данным СБУ, торговая сеть "Обжора" платила налоги в "ДНР".

В СМИ обнародован текст очередного решения суда, которое описывает роль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и его сотрудников в финансировании терроризма, а также демонстрирует схему попытки прокурора вывести его из-под ответственности, которую пресек судья Печерского районного суда г. Киева. Соответствующий документ опубликован в четверг

По данным СБУ, с 2014 по май 2016 года торговая сеть "Обжора" (ООО "Леотекс Групп", зарегистрированное по "законодательству" "ДНР") под руководством Евгении Бурун и с помощью Елены Муртазиной (двух ключевых помощников Вячеслава Соболева) заплатила в "Республиканский банк ДНР" 7 млн российских рублей и 266 тыс. грн. "налогов", тем самым осуществив финансирование террористической организации, говорится в материале.

Подтверждения этих фактов СБУ находила и при обысках в офисах Соболева и Муртазиной, и во время выемки служебной переписки по электронной почте, согласно которой Соболев полностью контролировал все операционные процессы в "Обжоре" и других бизнесах, едва ли не до штрафов официантам в подшефном ресторане. Он же давал распоряжения об оплате "налогов" в "финансовые органы" террористической организации "ДНР", сообщают СМИ.

Издание напоминает, что после первых обысков Соболев выехал в США. В декабре 2016 года в СБУ обратилась Елена Муртазина и дала полные разоблачительные показания на Соболева и всю преступную структуру, подтвердив те данные, которые уже имелись в распоряжении спецслужбы, и дополнив их новыми подробностями. Однако версия с добровольным обращением – это интерпретация защиты. По данным же СБУ, Муртазина все-таки была задержана, а затем ей было предъявлено обвинение в совершении тяжкого уголовного преступления.

"В течение почти года адвокаты и прокурор пытались упросить суд отпустить Муртазину – за раскаяние и сотрудничество со следствием, тем самым освободив ее ответственности за участие в преступной группе. Суд первой инстанции сначала ходатайство удовлетворил. Однако в апелляционной инстанции выснилось, что после нескольких допросов Муртазина стала резко менять показания", - отмечается в материале.

Так, если в ходе допросов в конце декабря 2016, в феврале и марте 2017 года она четко называла организатором преступной схемы финансирования терроризма через сеть "Обжора" Вячеслава Соболева (что прямо подтверждается документами и служебной перепиской), то уже в июне 2017 – после того, как ей было вручено подозрение, а также после выделения ее дела в отдельное производство, помощница Соболева изменила свой рассказ и стала утверждать, что организатором является Евгения Бурун. И что это именно она принимала решение платить "налоги" в "банк ДНР".

В ответ на это Бурун опубликовала около десятка страниц детализированных показаний, удостоверенных нотарисом, которые она передала судебным органам, где полностью опровергла новую версию событий от Муртазиной.

В ноябре 2017 года, когда Апелляционный суд выносил решение по этому делу, он указал на эти несоответствия прокурору и отменил решение об освобождении Муртазиной от ответственности. Прокурор указанные несоответствия в ходатайстве не устранил и снова подал соответствующее прошение об освобождении обвиняемой в суд. Печерский районный суд Киева, который рассматривал это дело в апреле 2018 года, счел это неприемлемым и отказал в удовлетворении ходатайства.

"Таким образом, в очередной инстанции был закреплен тот факт, что именно Соболев, а не его "правые руки", непосредственно влияли на процесс финансирования терроризма на Донбассе через сеть супермаркетов "Обжора". Также важно, что в судебном решении видно, как подсудимой подыгрывает прокуратура", - резюмируют журналисты.

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