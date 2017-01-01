Депутаты Киеврады всерьез взялись за переименование столичного аэропорта

Информацию озвучил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Алексей Резников.

аэропорт «Киев» (Жуляны) http://visti.ks.ua

В среду, 24 января, члены Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики рассмотрели и поддержали проект решения "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского".

С таким заявлением выступил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Алексей Резников.

"Мы прошли все процедуры относительно предоставления аэропорту "Киев" (Жуляны) названия имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Осталось дело за профильными комиссиями Киевсовета и непосредственно голосованием на заседании Киевсовета", - сказал он.

Соответственно, согласно регламенту, далее вопрос о переименовании аэропорта будет рассматриваться постоянной комиссией по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей и постоянной комиссией по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Затем уже окончательный проект решения о присвоении "Жулянам" имени легендарного авиаконструктора будет внесен в повестку дня заседания Киевсовета и предложен к голосованию депутатскому корпусу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пограничнки аэропорта "Жуляны" не пустили в Украину шестерых россиян.