Депутаты Рады законом расширили круг жертв коммунистического режима

Сооответствующее решение поддержали 237 народных избранника.
Как сообщается на официальном интернет-портале украинского парламента, данное решение поддержали 237 народных избранника.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что он был разработан ради восстановления прав лиц, которые были осуждены во внесудебном порядке, а также осуждены за действия, которые не считаются преступлениями в цивилизованном обществе.
Законопроектом также предполагается внесение изменений в закон Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине" − ради более четкого определения категорий лиц, имеющих права на реабилитацию, уточнения и определения употребляемых терминов.
Напомним, ранее Верховная Рада большинство голосов приняла закон о платных автодорогах.