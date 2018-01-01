Депутаты Рады законом расширили круг жертв коммунистического режима

Сооответствующее решение поддержали 237 народных избранника.

Депутаты в сессионном зале Верховной Рады Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины 13 марта приняли закон №6574 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов".

Как сообщается на официальном интернет-портале украинского парламента, данное решение поддержали 237 народных избранника.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что он был разработан ради восстановления прав лиц, которые были осуждены во внесудебном порядке, а также осуждены за действия, которые не считаются преступлениями в цивилизованном обществе.

Законопроектом также предполагается внесение изменений в закон Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине" − ради более четкого определения категорий лиц, имеющих права на реабилитацию, уточнения и определения употребляемых терминов.

Напомним, ранее Верховная Рада большинство голосов приняла закон о платных автодорогах.