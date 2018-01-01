"Десятки погибших и раненых". Волонтер рассказал о ликвидации передовой позиции боевиков в зоне АТО

Полностью уничтожены и выведены из строя по 2 БМП террористов; уничтожены 2 грузовика
Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, полностью уничтожены и выведены из строя по 2 БМП террористов; уничтожены 2 грузовика "Урал" и военный тягач.
"Передовая позиция "Фурункул" уничтожена и требует восстановления. Живая сила — десятки погибших и раненых", — говорится в его сообщении.
Напомним, 25 апреля боевики и российские военные 76 обстреляли позиции ВСУ. Восемь украинских защитников получили ранения. Еще трое наших военнослужащих — получили боевые травмирования.
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