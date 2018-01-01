Десятки вражеских обстрелов. На Донбассе силы АТО понесли потери

Вчера на востоке нашей страны враг, в частности, открывал огонь из вооружения БМП.
В частности, террористы открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
На Донецком направлении из 120-мм минометов противник бил по позициям в Песках и Водяном, минометы калибром 82 мм применил возле шахты "Бутовка", Талаковки и Водяного, вооружение БМП — неподалеку Талаковки и Водяного, зенитные установки — в районе Опытного и "Бутовки".
Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции возле этой же шахты, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово. Кроме того, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки стреляли вражеские снайперы.
На Луганском направлении из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки боевики атаковали укрепления возле Троицкого, минометы калибром 82 мм применили по защитниках Крымского.
В районе Луганского враги стреляли из вооружения БМП и зенитной установки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Железного и Зайцево. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска.
Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.
Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.