"Дети могут пугаться". Суд отказал в аресте одному из нападавших на Найема

Адвокат заверил, что обвиняемый является студентом и нарушается его право на образование.

Магомед Саитов отправлен под домашний арест Фото: Facebook/Маси Найем

Шевченковский райсуд Киева принял решение поместить под круглосуточный домашний арест Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема

Как сообщает "Украинская правда", адвокат Саитова потребовал, чтобы обвиняемого вывели из стеклянной камеры, поскольку так нарушаются его права. И судья позволила подсудимому сесть около адвоката и переводчика.

Представители Найема требовали избрать для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокурор отметил, что, поскольку подозреваемый является гражданином Российской Федерации, имеет в Украине лишь вид на жительство, а также может оказать воздействие на потерпевшего, следует применить к нему меру пресечения исключительно в виде содержания под стражей.

"Мне интересно, как студент второго курса может влиять на народного депутата?", - заявил адвокат Саитова.

Защита обвиняемого настаивала та том, что он является студентом Киевского политехнического института, и заключение под стражу нарушит его "право на образование". Адвокат настаивал на том, что дело имеет "политическое русло", а для доказательства вины подозреваемого недостаточно доказательств.

Саитов заявил, что не был инициатором нападения, а все произошло, потому что "обстоятельства так сложились, но никто этого не хотел".

"Дети могут пугаться", - сказал о своем подзащитном адвокат.

Напомним, Найема прооперировали после драки на дороге, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

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