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Детская книга "Я так вижу" стала лучшей на "Книжном Арсенале" в Киеве: фото

Сегодня, 01:36

Эксперты оценивали креативный дизайн издания.

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На "Книжном Арсенале" выбрали лучшую из лучших книг Фото: Читомо
В рамках "Книжного Арсенала" была названа лучшая книга в номинации "Лучший книжный дизайн".

Как сообщает Читомо, гран-при получила "Я так вижу" Издательства Старого Льва.

Книга является второй частью познавательной серии от "Аґрафка", которая рассказывает о том, что и как человек может увидеть вокруг себя.

"Какое строение наших глаз? Сколько цветов мы способны видеть? Кто владеет лучшим зрением на планете? Что означают визуальные символы, которые окружают нас ежедневно? Как не заблудиться в мире, не видя его? Эти и многие другие вопросы и факты переплетаются в книге с размышлениями о философском видении мира и о вещах важных, но малозаметных", - рассказали авторы книги.

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Фото: Читомо

Второе место за лучший дизайн года получила "Книга-путешествие Украина" издательства Книголав. А на третьей позиции – работа издательства Родовид "Екатерина Лесив. Колыбельная 1".

Напомним, "Главред" сделал обзор лучших книг для детей на "Книжном Арсенале-2018". На форуме в этом году для малышей отведено несколько залов.

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Теги:  
Книжный Арсенал, книги, приз, номинация, дизайн
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