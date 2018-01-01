Эксперт объяснил, зачем АТО заменили на ООС

Изменение названия – это не часть стратегического плана украинской власти по выводу Украины из войны, уверен он.

Замена АТО на ООС не приблизит развязку конфликта. InfoKava.com

Замена названия боевых действий на Донбассе с АТО на ООС не приблизит развязку конфликта.

Такое мнение во время чата на "Главреде" высказал дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Изменение названия того, что происходит на востоке Украины, – это не часть стратегического плана украинской власти по выводу Украины из войны, уверен он.

"Причины простые и банальные. Антитеррористическая операция, согласно Конституции и законам Украины "Об обороне Украины" и "О борьбе с терроризмом", является незаконным и ошибочным способом отражения внешней вооруженной агрессии (то, что у нас называется словом "война"). По разным причинам украинская власть допустила эту серьезную системную ошибку, которая усложняет и ведение боевых действий, и мобилизацию общества на оборону страны, и международные переговоры", – пояснил он.

Яременко уточнил, что применение Вооруженных Сил на территории страны может происходить исключительно в рамках военного положения, которое вводится для отражения внешней агрессии.

"Без этого и у юристов, а главное – и у военнослужащих ВСУ будут оставаться сомнения в законности участия военных подразделений Украины в том, что происходит на Донбассе", – отметил эксперт.

И добавил: "Так называемый "закон о реинтеграции", с точки зрения Порошенко, призван выполнить несколько задач:

увеличить его личные полномочия и контроль над военными подразделениями (который он мог бы получить исключительно в условиях военного положения),

найти выход из правовой коллизии применения Вооруженных Сил без объявления военного положения.

Как видим, об окончании войны не идет".

Ранее Яременко объяснил, в чем главная ошибка Волкера относительно России и Крыма. Украине нужно выждать момент, чтобы победить РФ, считает эксперт.

Также Яременко пояснил последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном. По мнению дипломата, такое опрометчивое решение может спровоцировать эскалацию.

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