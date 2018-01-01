Дипломат пояснил, как Украина должна реагировать на выборы президента России в Крыму

По мнению экс-главы украинского МИДа, на вооружение необходимо брать поведение западных партнеров.

Владимир Огрызко убежден, что Украина должна публично заявлять о непризнании выборов на территории Крыма Главред

Рассчитывать на то, что весь мир не признает выборы президента в России лишь из-за того, что они проводились и на территории аннексированного Крыма – это заблуждение.

Такое мнение высказал руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в "Главреде", добавив, что выборы в РФ все-таки состоялись.

"Адекватную позицию заняли наши западные коллеги, которые, отметив демократичность избирательного процесса, не признают их на территории оккупированного Крыма. Поэтому и нам стоит, наверное, исходить из того, что добиться непризнания российских выборов легитимными со стороны Запада вряд ли удастся. А главный акцент должен быть на их нелегитимности на территории оккупированного Крыма", - заявил спикер.

По мнению Огрызко, Украина не должна заявлять о непризнании выборов в России, это может иметь негативные последствия. Незаконными публично можно и нужно называть только выборы в Крыму.

"Россия является стороной конфликта, то есть страной-агрессором. И наша цель должна заключаться в том, чтобы на всех международных площадках об этом говорили совершенно открыто. Именно это даст возможность привлекать Россию к ответственности, как сторону конфликта. Поэтому непризнание легитимности выборов в России, кроме голосования в Крыму, может только навредить", - подытожил эксперт.

Напомним, во время чата в "Главреде" Владимир Огрызко заявил, что нынешняя политика руководства Российской Федерации неизбежно приведет к упадку страны.