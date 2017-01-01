Директор научно-исследовательского учреждения погорел на взятке в 300 тысяч долларов

300 тыс. долл. — это была только первая часть., общая же сумма взятки должна была составить 500 тыс. долл.
Еще 30 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели операцию по задержанию, сообщает пресс-служба НАБУ.
"Следователи НАБУ разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, экс-председателя Львовского облсовета Ореста Фурдичко и его сообщника", — говорится в сообщении.
"По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. Сумма предполагалась за беспрепятственное исполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и субъектом хозяйствования", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 31 декабря задержанным сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.
"1 января 2018 года следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его подельнику — содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен", — отметили в НАБУ.
Напомним, в Николаеве директора аэропорта задержали на взятке в 2,5 миллиона гривень главе ОГА