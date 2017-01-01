Директор научно-исследовательского учреждения погорел на взятке в 300 тысяч долларов

300 тыс. долл. — это была только первая часть., общая же сумма взятки должна была составить 500 тыс. долл.

Директор одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщник погорели на взятке в 300 тысяч долларов.

Еще 30 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели операцию по задержанию, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следователи НАБУ разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, экс-председателя Львовского облсовета Ореста Фурдичко и его сообщника", — говорится в сообщении.

"По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. Сумма предполагалась за беспрепятственное исполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и субъектом хозяйствования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 31 декабря задержанным сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

"1 января 2018 года следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его подельнику — содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен", — отметили в НАБУ.

Напомним, в Николаеве директора аэропорта задержали на взятке в 2,5 миллиона гривень главе ОГА