Директор скандального "Элита-центра" попался на новой афере: стали известны подробности

Аферисты требовали деньги от владельца квартиры в новостройке.

Мошенники организовали аферу с недвижимостью

Во время попытки провернуть очередную аферу в Киеве правоохранители задержали директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости "Элита-центр"

"Директор ООО "Элита-центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД", требовали 50 тысяч долларов США от владельца квартиры в новостройке "Элита-центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье. Злоумышленники за вознаграждение предлагали свою помощь в решении вопроса о неоткрытии против владельца квартиры гражданских дел и отзыве действующих исков относительно права собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям", — рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Аферистов задержали в четверг, 15 февраля, директора "Элита-центра" по месту жительства, а его сообщника — под зданием Оболонского райсуда столицы, где ему передавали деньги.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в подкупе должностного лица, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что организатор самой крупной киевской квартирной аферы сбежал из-под домашнего ареста.