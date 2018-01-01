Дисциплинарная комиссия приняла решение по заму Супрун за высказывание о смерти онкобольных

В словах чиновника не нашли признаков грубого нарушения общечеловеческих норм.
"С учетом выводов экспертов и по результатам правового анализа, Дисциплинарная комиссия решила, что не усматривает в действиях Линчевского дисциплинарного проступка и предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство", - цитирует Ващенко РБК-Украина.
Однако в комиссии подчеркнули, что Кабинету министров рекомендовано рассмотреть высказывание Линчевского в рамках нарушения этических норм.
"Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение этических норм не урегулированы в законодательстве. Поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании Правительства и принять решение", – заявил Ващенко.
Напомним, заявление Линчевского о том, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно, вызвало серьезный общественный резонанс. В Минздраве оперативно принесли извинения за слова чиновника, а премьер Гройсман поручил его наказать.
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