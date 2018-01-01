Дисциплинарная комиссия приняла решение по заму Супрун за высказывание о смерти онкобольных

В словах чиновника не нашли признаков грубого нарушения общечеловеческих норм.

Линчевскому больше не грозит наказание 2000.ua

Председатель дисциплинарной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко отчитался об отсутствии нарушений в словах заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского , которые после детального изучения материалов дела были признаны вырванными из контекста.

"С учетом выводов экспертов и по результатам правового анализа, Дисциплинарная комиссия решила, что не усматривает в действиях Линчевского дисциплинарного проступка и предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство", - цитирует Ващенко РБК-Украина.

Однако в комиссии подчеркнули, что Кабинету министров рекомендовано рассмотреть высказывание Линчевского в рамках нарушения этических норм.

"Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение этических норм не урегулированы в законодательстве. Поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании Правительства и принять решение", – заявил Ващенко.

Напомним, заявление Линчевского о том, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно, вызвало серьезный общественный резонанс. В Минздраве оперативно принесли извинения за слова чиновника, а премьер Гройсман поручил его наказать.

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