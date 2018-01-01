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"Длинные руки Москвы". Геращенко обвинил Россию в подготовке атак на евреев в Украине

Сегодня, 12:00

Нардеп разразился обвинительной речью в эфире одного из украинских телеканалов.

Геращенко
Антон Геращенко УНИАН
Антон Геращенко, советник главы украинского МВД и нардеп из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко в эфире украинского телевидения, на канале "112", обвинил РФ в организации атак на еврейские организации в городе Львов.

Комментируя недавний погром ромского поселения на окраине Львова, народный избранник заявил: "Это была хорошо спланированная акция, в которой активно действовали российские спецслужбы". Как сказал Геращенко, через всемирную Сеть из Москвы завербовали руководство некоей молодежной организации, которым "внушили идею атаковать не только поселение ромов, но и еврейские организации".

В конце своего выступления нардеп заявил, что задачей основной целью нападения "было показать, что во Львове действует ксенофобская организация".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Геращенко раскрыл подробности нападения на лагерь ромов.

 

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Теги:  
Антон Геращенко, ромы, евреи, Львов, Россия, спецслужбы
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