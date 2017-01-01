Для Лободы, Лорак и Ко предлагают ввести уголовную ответственность

Законодатели могут применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей.

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На украинских артистов, гастролирующих в России , могут наложить наказание в виде штрафных санкций или уголовной ответственности.

Такие предложения к законодателям содержатся в заявлении Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Речь идет о "выступлениях украинских артистов, которые активно гастролируют в Российской Федерации". "В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понята с точки зрения этических стандартов, но нет юридических оснований, равнозначны нулю", - говорится в тексте.

В Нацсовете также считают, что законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором.

"Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно, на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в сети появился список украинских артистов, которые снялись в российском "Голубом огоньке".