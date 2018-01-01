"ДнепрАзот" возобновил производство хлора

В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции.

АО "ДнепрАзот"

АО "ДнепрАзот" возобновил производство жидкого хлора.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"АО "ДНЕПРАЗОТ" возобновляет работу хлорной группы цехов. На предприятии завершены подготовительные работы по возобновлению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. По вопросам поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной просим обращаться в отдел реализации АО "ДНЕПРАЗОТ" для заключения прямых договоров на поставку", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины приступила к проверке сотрудников предприятия "ДнепрАзот" в связи с ситуацией с хлором, которая сложилась в стране.

"Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора", - сообщили в СБУ.

В начале июля "Киевводоканал" предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды.

Из-за приостановки работы на неопределенный срок предприятия "ДнепрАзот" - крупнейшего производителя хлора для обеззараживания питьевой воды - запасы химикатов на водоканалах подходят к концу, на некоторых предприятиях хлора осталось на срок до 20 суток.

"Если "ДнепрАзот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - сообщали в "Киевводоканале".

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