Днище бандитизма: террорист рассказал, как боевики обстреляли троллейбус и свалили все на ВСУ

Соответствующее видео с признанием появилось в Сети.

Троллейбус, расстрелянный в Донецке 30 января 2015 года Открытые источники

Все тайное рано, или поздно становится явным - так, недавно боевики ДНР сами признались в том, что именно они в свое время обстреляли троллейбус в Донецке - в 2015 году.

"Были разборки между "Оплотом" и казаками. Кто-то там что-то у кого-то отжал и казаки приехали "наказывать". Из миномета они стреляли по оплотовской базе. Но стрелять они х*рово умеют, поэтому промазали и попали по остановке и по троллейбусу", — говорит боевик Денис Лотов, чье видео с признанием было опубликовано на странице "Фосфорная Горловка" в Twitter.

Также террорист добавил, что из происшествия оккупанты "сами же срочно раздули историю о том, как укропы убили мирных жителей".

"ДНР — это бандитское днище", — добавил он.

Отличное видео для Гааги. Террорист "ДНР" Денис Лотов рассказывает как в 2015-ом году российские казаки обстреляли из миномета троллейбус в Донецке и свалили все на ВСУ #рашисты #мрази pic.twitter.com/yl0fuIHqTS — Фосфорная Горловка (@natohawks) 22 июля 2018 г.





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Напомним, 30 января 2015 года в оккупированном Донецке под обстрел попал троллейбус с пассажирами; погибло по разным данным от 2 до 9 горожан.

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