"До погоста уже недалеко". На кладбищах ОРДЛО начали "потрошить" гранитные памятники

Информацию озвучил известный журналист Денис Казанский.

На кладбищах во временно оккупированных районах Донбасса начали массово воровать не только металлические части, но и гранитные надгробия.

Соответствующе сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал журналист Денис Казанский.

"Раньше на кладбищах в Донбассе крали в основном металл. Оградки, швеллеры, таблички из цветмета. Теперь дошло уже до гранитных надгробий. Пишут, что в Енакиево это становится массовым явлением. Видимо, там есть какая-то похоронная конторка тайно покупает это краденное добро, чтобы продать его по второму кругу Кто-то еще сталкивался с таким? Практикуется ли такое еще где-то кроме ОРДЛО?", - указал он.

Свою публикацию Казанский сопроводил копией поста из группы "Типичное Енакиево" в социальной сети "ВКонтакте", в котором на кражу надгробий жалуется местная жительница, подтверждающая свой рассказ фотографиями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители оккупированного Донбасса оставляют на стенах упаднические граффити.