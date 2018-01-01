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"До свадьбы нельзя." В США психологи назвали опасность секса до брака

Сегодня, 06:02

Известная женская отговорка для нетерпеливых и возбужденных мужчин, оказывается, имеет под собой немаловажное основание.

Секс до свадьбы
24baby.nl
По причине того, что многие девушки и женщины соглашаются на секс еще до заключения официального брака, у многих мужчин отпадают резоны заводить семью.

Такие результаты своих исследований опубликовала группа психологов из США. По их данным, люди в период с 2002 по 2017 года гораздо стали реже вступать в брак в молодом возрасте – из-за финансового фактора. Большинство молодых людей стремятся сначала получить образование и обеспечить себя жильем, а лишь затем искать надежного партнера.

Также психологи выяснили любопытный факт − несмотря на доступность секса и порнографии, современные люди имеют гораздо меньше половых партнеров, чем их родители и прочие предки. Теперь вместо того, чтобы стремиться к "запретному плоду секса", парни и девушки желают найти в отношениях нечто большее и предъявляют гораздо более высокие требования для своих потенциальных партнеров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психологи устанвоили, как влияет первый секс на срок отношений.

 

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Теги:  
мужчины, женщины, секс, отношение, брак
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