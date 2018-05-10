Добкин 9 мая козырял "георгиевской лентой" в Берлине: фото

Экс-регионал ходил в столице Германии с советской символикой.

Михаил Добкин ходил по Берлину с "георгиевской лентой" Фото: Facebook/Михаил Добкин

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин 9 мая провел в Берлине, где возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату, а также ходил по городу с советским "знаменем победы" в руках и "георгиевской лентой" на пиджаке.

"Мы первыми возложили цветы к Памятнику Неизвестному Солдату", - подписал экс-регионал фотографии в Facebook.

На снимке Добкин вместе с единомышленниками держит красное знамя времен СССР, а также демонстрирует свой аксессуар – "георгиевскую ленту", с которой он ходил по улицам Берлина.

Фото: Facebook/Михаил Добкин

Фото: Facebook/Михаил Добкин

В комментарии "Украинской правде" политик заявил, что возмущения украинцев, которые неминуемо последуют, его не смущают.

"Кто там в чем будет меня обвинять, мне глубоко все равно", – сказал нардеп журналистам.

Он заявил, что поехал в Берлин с советской атрибутикой, поскольку никто бы больше этого не сделал.

"Я был по той простой причине, что был уверен, что ни одна делегация... посольства Украины в Германии не придет и не положит цветы... в знак уважения к... погибшим во время штурма Берлина нашим соотечественникам.. и людей других национальностей на тот момент большого и сильного Советского Союза", – отметил Добкин.

Депутат также заверил, что ленточку "надел с гордостью" и что "следующее 9 мая будем отмечать так, как привыкли до 2014, чокнутого года".

"Отметьте себе, где эти люди были сегодня, в какой одежде они отмечали день великой победы, и как быстро они перекрасятся и изменят свои нынешние радикально националистические взгляды на взгляды нормальных людей", – подытожил Добкин.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии журналистам заявила, что говорить об ответственности Добкина за ношение запрещенной в Украине "георгиевской ленты" можно лишь в том случае, если поступит в правоохранительные органы соответствующее заявление.

Напомним, в День памяти и примирения, который ежегодно отмечается в Украине 8 мая и посвящен жертвам Второй мировой войны, бывшие депутаты от Партии регионов заявили, что не намерены скорбеть со всей страной. Инициатором акции в соцсети стал Михаил Долбкин.

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