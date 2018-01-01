Добралась до шизофрении. Супрун развеяла мифы о психическом здоровье

Понятие "психическое расстройство" содержит широкий диапазон нарушений, отметила Ульяна Супрун.

Ульяна Супрун рассказала о психическом здоровье dsnews.ua

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун развенчала 6 мифов о психическом здоровье.

Она опровергла утверждение о том, что люди, которые имеют психические расстройства являются "психами", "неадекватами", они опасны, их нужно изолировать от общества. Понятие "психическое расстройство" содержит широкий диапазон нарушений: тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, зависимости, расстройства личности, биполярное расстройство, шизофрения, деменции и другие, объясняет Супрун в Facebook.

Супрун считает мифом утверждение о том, что психические расстройства не возникают у детей и подростков. Минимум 1 ребенок из 5 имеет периодические проблемы с психическим здоровьем, говорит глава Минздрава.

И.о. главы Минздрава не согласна, что депрессия — это признак лени, плохого характера и нежелание что-то делать. Многочисленные исследования показывают, что депрессия не имеет ничего общего с ленью или слабостью характера, утверждает Супрун.

По ее словам, зависимость (алкогольная, наркотическая) — это сложный феномен, который охватывает многие факторы, среди которых генетические предпосылки, особенности среды или социального окружения, в котором растет и проживает человек, навыки справляться со стрессами, а также наличие других психических расстройств, например, депрессии.

Супрун добавила, что мало людей, имеющих психические расстройства, совершающих насильственные правонарушения, по сравнению с теми, кто таких расстройств нет.

Она также резюмировала, что в наше время лечения психических расстройств является гораздо лучшим по сравнению с предыдущими десятилетиями.

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Напомним, Супрун также "разрушила" миф о профилактике глистов.

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