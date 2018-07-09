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Дочери Порошенко "отожгли" на Atlas Weekend под песни российских исполнителей - соцсети

Сегодня, 08:41

Наследницы президента Украины пришли на фестиваль в сопровождении охраны.

Порошенко
Скриншот из видео
Дочери президента Украины Петра Порошенко в сопровождении охраны находились под самой сценой на фестивале Atlas Weekend во время выступления скандального российского рэпера Фейса и фолк/драм-н-бэйс музыканта Нейромонаха Феофана.

Соответствующее сообщение было опубликовано очевидцем в сервисе микроблогов Twitter.

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Twitter

"Забавный факт: дочки пана президента (в окружении секьюрити) были замечены на Атласе под самой сценой на выступлениях Фейса, ЛСП, Нейромонаха Феофана и Артема Пивоварова", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко был возмущен "русским гуляньем" Нейромонаха Феофана на Atlas Weekend.

 

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Теги:  
Петр Порошенко, дочери, Atlas Weekend, Фейс, Нейромонах Феофан
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