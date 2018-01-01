"Договорились свергнуть". Онищенко назвал Майдан путчем олигархов

В интервью немецким журналистам беглый нардеп заявил, что протесты в Украине поддерживались американцами.
"Потому что люди Януковича стали чересчур жадными. Они приходили к средним и мелким предпринимателям: владельцам небольших кафе, ресторанов и т. д. Потом было противостояние олигархов, когда у них потребовали отдать доли в своих предприятиях. Тогда олигархи договорились свергнуть Януковича", - говорит Онищенко в интервью немецкой газете Die Welt.
Журналист уточнила у собеседника, действительно ил он хочет сказать, что Евромайдан был не народным протестом, а путчем олигархов.
"Да, при поддержке американцев", - заявил Онищенко.
Напомним, немецкая газета Die Welt посвятила несколько разворотов украинскому президенту Петру Порошенко, в том числе аудиозаписям Александра Онищенко.
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