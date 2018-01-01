"Договорились свергнуть". Онищенко назвал Майдан путчем олигархов

В интервью немецким журналистам беглый нардеп заявил, что протесты в Украине поддерживались американцами.

Александр Онищенко дал интервью немецкой газете Страна.ua

Бывший народный депутат Александр Онищенко заявил, что массовым демонстрациям в центре Киева в 2013 году предшествовали действия сторонников экс-президента Виктора Януковича. Его люди якобы пытались отобрать долю в компаниях некоторых украинских олигархов, в отместку получили организованные протесты.

"Потому что люди Януковича стали чересчур жадными. Они приходили к средним и мелким предпринимателям: владельцам небольших кафе, ресторанов и т. д. Потом было противостояние олигархов, когда у них потребовали отдать доли в своих предприятиях. Тогда олигархи договорились свергнуть Януковича", - говорит Онищенко в интервью немецкой газете Die Welt.

Журналист уточнила у собеседника, действительно ил он хочет сказать, что Евромайдан был не народным протестом, а путчем олигархов.

"Да, при поддержке американцев", - заявил Онищенко.

Напомним, немецкая газета Die Welt посвятила несколько разворотов украинскому президенту Петру Порошенко, в том числе аудиозаписям Александра Онищенко.

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