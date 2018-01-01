Доктор Геббельс отдыхает. Как в "ДНР" промывают мозги ученикам младшей школы: видео

Пропагандистка проводит занятие со школьниками 2 класса оккупированной Макеевки.

В "ДНР" всерьез взялись за промывание мозгов детям укроп.org

В Сети опубликовано видео, на котором пропагандистка боевиков в оккупированной Макеевке промывает мозги ученикам младшей школы.

"Отдельный котел в аду для оккупантов будет приготовлен специально для тех моральных уродов, которые одебиливали детей Донбасса и вбивали в головы детей ахинею. Это не учителя, не педагоги, а пособники войны, коллаборанты, которых будут судить и давать реальные тюремные сроки", — говорится в сообщении.

На видео пропагандистка проводит занятие со школьниками 2 класса, рассказывая им о войне на Донбассе, используя штампы российский пропаганды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ДНР" отличились новым несуразным фейком.

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