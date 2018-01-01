Документы на авто и чего не услышали свидетели: обнародованы новые факты по ДТП в Харькове

Полицейский заявил, что Зайцева была без документов.

В ходе сегодняшнего заседания сотрудник Нацполиции Евгений Шестов рассказал, что у обвиняемой Елены Зайцевой не было при себе водительского удостоверения.

"Шестов показал, что прибыл на место ДТП и общался с водителем Lexus Еленой Зайцевой. По его словам, она не могла объяснить обстоятельства ДТП, поскольку находилась в шоковом состоянии. При себе, по его словам, у нее не оказалось ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации: сказала, что их "подвезут". По словам Шестова, он на тот момент не составил протокол на Зайцеву, поскольку был занят: пришлось защищать место ДТП", – сообщает "Укринформ".

В суде отметили, что если данная информация подтвердится, то ее учтут при оглашении приговора как нарушение правил дорожного движения.

Однако адвокат Зайцевой Юлия Козырь заверила, что документы были, "но их не сразу нашли".

Также на суде допросили свидетеля Маргариту Дедик. Она находилась рядом с местом аварии и перебегала дорогу, когда услышала сильный удар, крики и увидела сбитый светофор. "Мне оставалось пару шагов на зеленый – и вспыхнул красный", – рассказала она.

Свидетель не смогла объяснить, какова была скорость движения авто: "Было темно, я видела только фары, которые горели". По ее словам, она не слышала звука экстренного торможения.

Суд объявил перерыв до 4 апреля. Всего планируют допросить 15 свидетелей обвинения.

Напомним, Зайцева попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

Ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию.

Напомним, в полиции заявили, что водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора. Дронов отметил, что во время ДТП был сосредоточен на пешеходном переходе.