"Долой ФСБ". В Киеве протестующие требуют снести храм УПЦ МП на Десятинке, видео

Киевляне требуют снести храм УПЦ МП, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

Протесты киевлян на территории Национального музея истории Украины. Facebook.com

В Киеве представители националистической организации "СИЧ" и жители столицы, требуют снести храм УПЦ МП, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

В целом возле часовни на территории Национального музея истории Украины собралось более 200 человек, пишет Украинская правда.

В частности, участники акции время от времени скандируют "Долой ФСБ! Долой преступников!", "Долой московского попа!".

Также на месте присутствуют люди, которые пришли в храм УПЦ МП на субботнюю литургию, и стоят рядом с часовней, держа в руках иконы.

Для предотвращения столкновений возле часовни территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят 6 автобусов с Нацгвардией.

Между сторонами периодически возникает толкотня и словесные перепалки, их разнимают правоохранители.

В самом храме — "Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы" — ранее заявили, что 3 февраля "под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами" готовится "силовой захват" храма.

Напомним, 25 января, в Киеве активисты организации "С14" пришли к Десятинной церкви и начали ломать и срезать "болгаркой" конструкции часовни УПЦ МП на ее территории.