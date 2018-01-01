Донецкий мечтатель. Главарь "ДНР" Захарченко поделился фантазиями о "капитуляции Украины"

"Главтеррорист всея ДНР" не сбавляет оборотов и рассказывает истории одна изумительнее другой.

Александр Захарченко dan-news.info

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко , решил "блеснуть" своими историческими знаниями и провел параллели между военным конфликтом на Донбассе и Столетней с Тридцатилетними войнами.

Давайте вспомним Европу, Войну Алой и Белой розы, Столетнюю войну, Тридцатилетнюю войну. Эти конфликты были гораздо масштабнее. Это, конечно, ироничная аналогия", - цитирует его портал "RT".

Однако затем Захарченко сказал, что военный конфликт на Донбассе война такой длительный термин не продлится.

Главарь террористов из группировки "ДНР" навал два, по его мнению, наиболее вероятных варианта окончания конфликта:"Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захарченко пригрозил украинским военным оружием.

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