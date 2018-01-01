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Достойная ответка бойцов ВСУ под Горловкой: враг потерял немало боеприпасов

Сегодня, 09:40

На Донбассе боекомплект террористов долго взрывался, отметили бойцы.

боевики, ЛНР, оружие
На Донбассе бойцы ВСУ ответным огнем уничтожили немало боеприпасов врага warfare.com.ua
В среду, 2 мая, под захваченной Горловкой Донецкой области бойцы батальона украинской армии "Донбасс-Украина" достойно ответили на обстрелы, осуществленные террористами.

Противник потерял немало боеприпасов, сообщает фонд "Вернись живым" на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова воинов.

"Наблюдали, как террористы пытались затушить боекомплект, но у них ничего не получилось — все еще долго взрывалось", — привели волонтеры слова бойцов.

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На Донбассе бойцы ВСУ ответным огнем уничтожили немало боеприпасов врага Скриншот с facebook.com/backandalive

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе в районе села Водяное (находится под Мариуполем) Донецкой области подразделения ВСУ продвинулись вперед и закрепились на новых позициях.

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Теги:  
Донбасс, боевики, обстрелы, боеприпасы, Горловка, Вернись живым
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