Достойная ответка бойцов ВСУ под Горловкой: враг потерял немало боеприпасов

На Донбассе боекомплект террористов долго взрывался, отметили бойцы.
Противник потерял немало боеприпасов, сообщает фонд "Вернись живым" на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова воинов.
"Наблюдали, как террористы пытались затушить боекомплект, но у них ничего не получилось — все еще долго взрывалось", — привели волонтеры слова бойцов.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе в районе села Водяное (находится под Мариуполем) Донецкой области подразделения ВСУ продвинулись вперед и закрепились на новых позициях.
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