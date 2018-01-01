Дождь, гроза, ветер, похолодание. Синоптик предупредила о непогоде в Киеве на выходных

В субботу в столице температура воздуха может достигнуть +26 градусов, отметила эксперт.

В Киеве 30 июня будет непогода, спрогнозировала синоптик 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в субботу, 30 июня, ожидается дождь, гроза и ветер

В столице завтра днем температура воздуха может достигнуть 26 градусов со знаком плюс, говорится на странице эксперта в Facebook.

Синоптик подчеркнула, что в воскресенье, 1 июля, в городе похолодает до +17… +19.

"В Киеве завтра — дождь, грроза, ветер, +23 +26", — написала Диденко.

Ранее сообщалось, что в Украине 28-29 июня из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в семи областях были обесточены 204 населенных пункта, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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