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Дождь с грозой. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

Сегодня, 11:43

В воскресенье в столице осадки не ожидаются, отметили в Укргидрометцентре.

Киев, дождь, гроза
В субботу в Киеве будет слабый дождь с грозой, спрогнозировали в Укргидрометцентре facebook/Mick Pidvezianiy
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу и воскресенье, 14-15 июля, в Киеве днем температура воздуха достигнет +26 градусов.

Завтра в столице возможен слабый дождь с грозой, а на следующий день осадки не ожидаются, будет переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на выходных днем будет +24… +26, а ночью — 16… 18 градусов со знаком плюс.

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В субботу в Киеве будет слабый дождь с грозой, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги:  
Киев, погода, Укргидрометцентр
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