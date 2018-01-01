Дождь с мокрым снегом и заморозки. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине

26 марта, в Украине погода будет по-весеннему теплой.

В Киеве ожидается дождь с мокрым снегом fakty.ictv.ua

В понедельник, 26 марта, в Украину пришел антициклон, который принес сухую и солнечную погоду на большинство территорий страны, рассказала синоптик Наталья Диденко

"Понедельник будет в большинстве областей Украины благодаря антициклону по имени Йост солнечным, с сухим воздухом. Солнце позволит прогреть воздух уже к оптимистическим 4-9 градусов тепла", — отметила Диденко в Facebook.

Прогноз погоды на 26 марта meteo.gov.ua

По ее словам, ожидаются незначительные осадки. "Это уже будет дождь. Циклон с юга Европы по имени Карола подвинет ближе к нам атмосферные фронты. И фронты принесут дожди завтра в Одесскую, Николаевскую, Винницкую и дотянут до Кропивницкого", — уточнила Диденко.

В Киеве — без осадков, днем ожидается + 7 + 8 градусов.

27 марта на западе без осадков, ночью -1 градус, днем +8 градусов, на востоке прогнозируется дождь, ночью до -5 градусов, днем +7 градусов, на севере дождь с мокрым снегом, ночью до -2 градусов, днем до +4 градусов, на юге - дождь, ночью +4 градуса, днем +12 градусов. В Киеве - дождь с мокрым снегом, ночью до -1 градуса, днем +6 градусов.

Прогноз погоды на 27 марта meteo.gov.ua

В то же время, по данным Украинского гидрометцентра, 26 марта, в Украине погода будет по-весеннему теплой. Правда, пока в ряде областей будет светить солнце, в части регионов будет пасмурно и дождливо.

Солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской. При этом дожди будут в Хмельницкой и Винницкой. Средняя дневная температура воздуха составит +3 +11 градусов.

На остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце, ясной погоды в понедельник также стоит ожидать в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

26 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму. Средняя температура днем в центре Украины достигнет +2 +8 градусов, а на юге – +3 +12 градусов.

Напомним, ранее синоптики пообещали украинцам весеннюю погоду.