"Дождей существенных не видно". Синоптик спрогнозировала, когда в Украине будет почти +30

В последний день мая вероятность дождей с грозами увеличится в ряде областей нашей страны, предупредила эксперт.

В Украине скоро будет почти +30 градусов, спрогнозировала синоптик 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с понедельника, 28 мая, температура воздуха начнет подниматься и в ближайшие дни может достигнуть 29 градусов со знаком плюс.

В нашей стране "дождей существенных не видно, на западе разве пройдут периодически и местами", говорится на странице эксперта в Facebook.

"31 мая вероятность дождей с грозами увеличится на западе, севере и в центральных областях Украины", — предупредила Диденко.

В Украине скоро будет почти +30 градусов, спрогнозировала синоптик Скриншот с facebook.com/tala.didenko

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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