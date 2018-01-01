Осадки, снижение температуры. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В субботу в столице температура воздуха может достигнуть 22 градусов со знаком плюс, отметили в Укргидрометцентре.

В Киеве на выходных будут дожди с грозами, спрогнозировали в Укргидрометцентре 1zoom.ru

Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве на выходных — 19-20 мая, ожидаются дожди с грозами.

В столице осадки возможны днем, а также ночью, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 19 мая днем ожидается +20… +22 градуса, ночью — 11… 13 со знаком плюс, а 20 числа температура воздуха немного снизится.

В Киеве на выходных будут дожди с грозами, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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