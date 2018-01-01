Драки, разбитые носы и самосуд. В Киеве в результате бойни за гаражи пострадали 10 человек

На месте гаражного кооператива на Татарке хотят построить две высотки в 25 этажей.

В Киеве в результате столкновений есть пострадавшие Житомир-info

В Киеве в районе Татарки местные жители борются за землю. В три ночи к гаражному кооперативу приехала спецтехника и начала сносить гаражи. Пострадал вплоть до потери сознания нардеп Юрий Левченко , который принимал участие в акции против застройки.

Видео сняли свидетели событий. Сюда ночью приехала спецтехника "Киевблагоустройства" в сопровождении частных охранников демонтировать гаражи. Активисты вместе с депутатами пытались им помешать. В ход пошли газовые баллончики, кулаки и бутылка с зажигательной смесью. Ее по словам полиции пытались бросить нардеп Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

"Закончилось тем, что избили нардепа Левченко. Набросились коварно. Сбили с ног. Били ногами. Сломан нос. Серьезные травмы", — рассказывает народный депутат Украины Андрей Ильенко.

На месте этого гаражного кооператива на Татарке хотят построить две высотки в 25 этажей. Этот земельный участок передали в аренду торговому представительству Таджикистана еще в 2007. Сейчас здесь 38 гаражей, сообщает ТСН.

Василий переносит собственные вещи из снесенного гаража в уцелевший. Говорит, что среди пострадавших и его зять. Ему спортивные молодчики сломали нос.

"Очередной снос гаражей. Это уже третий раз. Для строительства высотного жилого дома. Мы там стоим не за гаражи. Там 90% гаражи неважно, им важно то, чтобы не строился там дом", — говорит мужчина.

В полдень вспыхивают новые стычки. Охранникам, которые не успели уехать с места происшествия, люди устраивают самосуд.

"Это "титушки", понимаете? Они избили двух людей так жестоко, что те сейчас в больнице лежат. Я так понимаю, что это народная месть", — говорит свидетель происшествия.

Нескольких "титушек" люди задерживают еще до приезда полиции. Они рассказывают, что будто-бы выполняли задания "Киевблагоустройства".

"У нас задача была просто обеспечивать охрану людям, которые осуществляли демонтаж от физического насилия и просто охранять технику, инструменты", — говорит один из мужчин.

В автомобиле одного из охранников люди вместе с копами находят спортивные биты. Семерых участников столкновений задержали. Во время бойни на столичной Татарке пострадали, по меньшей мере, десять человек.

Напомним, ранее в полиции заявили, что Левченко швыряся "коктейлями Молотова" в коммунальщиков.