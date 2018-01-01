ДТП и пожар. В Днепропетровской области в результате столкновения грузовика и легковушки погибли трое

Еще три человека были травмированы.

В воскресенье, 11 марта, в результате ДТП с участием грузовика мясокомбината, которое произошло в Павлоградском районе Днепропетровской области погибло 3 человека.

Вызов по линии "101" поступил сегодня, 11 марта, в 06:57. ДТП произошло на 295 км трассы Киев-Луганск-Изварино, неподалеку от села Богуслав, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в результате столкновения грузовика Mercedes "Мясной комбинат" с автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Обе машины были уничтожены огнем.

В результате ДТП погибло 3 человека, ещё 3 пострадали. На данный момент они госпитализированы в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Причины ДТП расследует полиция.

Напомним, 10 марта в Днепровском районе Киева пьяный водитель на автомобиле Hyundai Getz влетел в машину Skoda Octavia Полиции охраны столицы, правоохранители попали в реанимацию.