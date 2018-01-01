ДТП на Леси Украинки: очевидцы опровергают показания водителя Hummer

Адвокаты Островского и он сам утверждали, что он якобы не пытался покинуть место аварии - и даже предоставили судье скриншот, на котором якобы Островский находится рядом с ребенком и вызывает медиков
Родственники подозреваемого утверждали, что на месте аварии был припаркован грузовик, который перекрыл обзор Островскому. Однако журналисты смогли найти двоих свидетелей аварии, показаниями которых полиция почему-то не заинтересовалась, передают "Вести".
Адвокаты Островского и он сам утверждали, что он якобы не пытался покинуть место аварии - и даже предоставили судье скриншот, на котором якобы Островский находится рядом с ребенком и вызывает медиков. Однако очевидцы говорят другое - Островский спешно удрал с места аварии.
Свидетель Арсений, который вызывал скорую 10-летней Насте, говорит, что Островский уехал с места аварии мгновенно.
"Я шел по Леси Украинки – и сам момент удара видел. После того, как машина ударила ребенка, послышался треск и крик матери. Зрелище было ужасное. Я тут же стал вызывать медиков, потому что увидел, что дело плохо. Водитель с места ДТП уехал сразу же. Поехал вниз по Леси Украинки. Он даже не выходил из машины после аварии, не подходил к ребенку. После вызова скорой я позвонил в полицию и ушел, потому что все что там происходило видеть было слишком тяжело. Я до сих пор отхожу после этого зрелища".
Мужчина рассказал, что к нему за комментариями обращались только журналисты - полиции его свидетельства оказались неинтересны.
Еще одна женщина, которая проживает в доме на бульваре Леси Украинки, наблюдала последствия аварии из окна.
"Тут не надо быть экспертом, чтобы понять, что с места ДТП он уехал, ведь авария случилась у аптеки, а от нее до "Паруса", где машину задержали минимум метров 200. Я не видела сам удар, но слышала ужасный крик женщины, - говорит жительница Печерска Анна. - Кстати, никакого грузовика на месте аварии не было и в помине".
Анна рассказала, что полиция до сих пор не обращалась к ней за свидетельскими показаниями. Но она внимательно следит за ходом разбирательств по ДТП. Вместе с тем, женщина отметила оперативность что "скорой", что "полиции".
Напомним, в столице Украины на бульваре Леси Украинки парень, находящийся за рулем внедорожника класса "люкс" Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть восьмилетнюю девочку и пытался скрыться c места ДТП. За рулем внедорожника был экс-боксер, а ныне - коммерсант Кирилл Островский (1995 года рождения).
Позднее суд арестовал Кирилла Островского на два месяца.
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