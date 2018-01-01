ДТП на Леси Украинки: очевидцы опровергают показания водителя Hummer

Адвокаты Островского и он сам утверждали, что он якобы не пытался покинуть место аварии - и даже предоставили судье скриншот, на котором якобы Островский находится рядом с ребенком и вызывает медиков

Родственники подозреваемого утверждали, что на месте аварии был припаркован грузовик, который перекрыл обзор Островскому "Киев Оперативный"

Кирилл Островский, который на внедорожнике Hummer сбил 10-летнюю россиянку Настю Артемову в центре Киева , не пытался оказать помощь жертве аварии, как утверждали в суде его адвокаты, а попытался немедленно скрыться с места аварии. При этом, как рассказывают очевидцы, никакого припаркованного грузовика, который якобы закрыл Островскому обзор, на месте аварии не было.

Родственники подозреваемого утверждали, что на месте аварии был припаркован грузовик, который перекрыл обзор Островскому. Однако журналисты смогли найти двоих свидетелей аварии, показаниями которых полиция почему-то не заинтересовалась, передают "Вести".

Адвокаты Островского и он сам утверждали, что он якобы не пытался покинуть место аварии - и даже предоставили судье скриншот, на котором якобы Островский находится рядом с ребенком и вызывает медиков. Однако очевидцы говорят другое - Островский спешно удрал с места аварии.

Свидетель Арсений, который вызывал скорую 10-летней Насте, говорит, что Островский уехал с места аварии мгновенно.

"Я шел по Леси Украинки – и сам момент удара видел. После того, как машина ударила ребенка, послышался треск и крик матери. Зрелище было ужасное. Я тут же стал вызывать медиков, потому что увидел, что дело плохо. Водитель с места ДТП уехал сразу же. Поехал вниз по Леси Украинки. Он даже не выходил из машины после аварии, не подходил к ребенку. После вызова скорой я позвонил в полицию и ушел, потому что все что там происходило видеть было слишком тяжело. Я до сих пор отхожу после этого зрелища".

Мужчина рассказал, что к нему за комментариями обращались только журналисты - полиции его свидетельства оказались неинтересны.

Еще одна женщина, которая проживает в доме на бульваре Леси Украинки, наблюдала последствия аварии из окна.

"Тут не надо быть экспертом, чтобы понять, что с места ДТП он уехал, ведь авария случилась у аптеки, а от нее до "Паруса", где машину задержали минимум метров 200. Я не видела сам удар, но слышала ужасный крик женщины, - говорит жительница Печерска Анна. - Кстати, никакого грузовика на месте аварии не было и в помине".

Анна рассказала, что полиция до сих пор не обращалась к ней за свидетельскими показаниями. Но она внимательно следит за ходом разбирательств по ДТП. Вместе с тем, женщина отметила оперативность что "скорой", что "полиции".

Напомним, в столице Украины на бульваре Леси Украинки парень, находящийся за рулем внедорожника класса "люкс" Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть восьмилетнюю девочку и пытался скрыться c места ДТП. За рулем внедорожника был экс-боксер, а ныне - коммерсант Кирилл Островский (1995 года рождения).

Позднее суд арестовал Кирилла Островского на два месяца.

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