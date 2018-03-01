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ДТП с авто из кортежа Порошенко. СМИ рассказали о состоянии сбитого мужчины

Сегодня, 15:00

В столице человека сбило служебное авто копов, отметили в Нацполиции.

кортеж,Порошенко
В Киеве в ДТП пострадал мужчина, 1930 года рождения Скриншот видео с youtube.com
В центре Киева служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, которое находится под государственной охраной, сбил мужчину, 1930 года рождения.

Правоохранители, которые находились в авто, сразу же предоставили пострадавшему помощь, рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало "Украинской правде".

По предварительным данным, после ДТП у мужчины перелом ноги и сотрясение мозга.

Также источники издания в Нацполиции сообщил, что машина полиции была в кортеже президента Петра Порошенко. 

Ранее СМИ писали, что в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичная и Институтская — возле офиса партии "5.10" президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения.
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