ДТП с авто из кортежа Порошенко. СМИ рассказали о состоянии сбитого мужчины

В столице человека сбило служебное авто копов, отметили в Нацполиции.

В Киеве в ДТП пострадал мужчина, 1930 года рождения Скриншот видео с youtube.com

В центре Киева служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, которое находится под государственной охраной, сбил мужчину , 1930 года рождения.

Правоохранители, которые находились в авто, сразу же предоставили пострадавшему помощь, рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало "Украинской правде".

По предварительным данным, после ДТП у мужчины перелом ноги и сотрясение мозга.

Также источники издания в Нацполиции сообщил, что машина полиции была в кортеже президента Петра Порошенко.

Ранее СМИ писали, что в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичная и Институтская — возле офиса партии "5.10" президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения.