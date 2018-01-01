ДТП с детьми в Беларуси: мать пострадавшего рассказала обстоятельства трагедии

Женщина уверяет, что ребята ехали в Польшу в рамках туристического тура.

Сын Людмилы Каравай после ДТП находится с тяжелом состоянии Фото: TUT.BY

Пострадавшие в результате ДТП в Беларуси украинские школьники не являлись членами футбольной команды, а в Польшу они отправились, как туристы.

По информации TUT.BY, ребята были из различных городов Сумской области, а информация о футболистах распространилась из-за того, что в рамках тура был запланирован товарищеский футбольный матч.

Мама 14-летнего пострадавшего, жительница Сум Людмила Каравай рассказывает, что ей сообщили о случившемся в 16:00 13 мая, а в 5 утра на следующий день она уже была в Бресте. Ее сын с черепно-мозговой травмой находится в реанимации Брестской областной больницы и является нетранспортабельным.

"Поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. Поехали дети из одной области, но из разных школ. Даже из разных городов. В программе был товарищеский матч, отсюда и появилась везде информация о том, что дети – футболисты", - рассказала женщина.

По словам матери пострадавшего мальчика, водитель вследствие ДТП почти не пострадал и сейчас находится в следственных органах.

"Почему водитель выбрал маршрут через Беларусь? Они решили объехать платную дорогу, которая идет по Польше", – констатировала мать.

Как подчеркивается в материале, в белорусский Брест приехали родители всех пострадавших. Сколько они здесь пробудут - неизвестно, поскольку травмированных детей пока не позволяют вывозить из больницы.

Напомним, под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды попали в ДТП. Один ребенок 2005 года рождения погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы. При этом один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.

Позже в Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших украинских детей.

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