ДТП в центре Киева: движение по Крещатику затруднено, фото

Движение по Крещатику затруднено.
В связи с этим движение по Крещатику затруднено, сообщает УНН.
В результате столкновения повреждены передние части кузовов обоих авто. На месте происшествия работают патрульные. Информации о пострадавших нет.
Движение в сторону Бессарабской площади затруднено на подъезде к Майдану Независимости. Образовалась тянучка.
Пока не известно, когда полоса будет освобождена для беспрепятственного проезда.
Напомним, под Москвой рейсовый автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной. Всего в салоне находилось 20 пассажиров.