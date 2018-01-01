ДТП в Киеве: соцсети взбесила версия отца виновника инцидента

Островский-младший, якобы, пытался затормозить, не хотел сбегать с места инцидента и действовал в состоянии шока.

Островский, оказывается, снял номера со своей машины импульсивно "Киев Оперативный"

Водитель Hummer Кирилл Островский, который насмерть сбил девочку в Киеве , якобы старался затормозить, чтобы не допустить наезда на ребенка, и совсем не собирался убегать с места аварии.

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла машина большая - джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Понятное дело, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял [почему – ред.], но или не сработали тормоза, или они сработали юзом, но я не знаю точно это – мои предположения. Невозможно было среагировать быстро, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо", - сообщает ТСН со ссылкой на комментарий отца виновника ДТП, Олега Островского.

Одновременно отец Островского добавляет, что Кирилл на самом деле не собирался бежать с места инцидента и не находился под воздействием алкоголя или других веществ. Как подчеркивает Островский-старший, это уже подтверждено экспертизами.

"Снять номера – это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем: и "скорую" вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", – говорит отец задержанного.

В соцсетях слова Островского-старшего резко раскритиковали.

"Долбо@б, водитель обязан притормаживать, когда не видно из-за другого авто в другой полосе. Это в правилах написано. Обязан убедиться, притормозив, что опасности нету, что не идет пешеход.", "*рази. Казнить *варей. И батю тоже. *идары", "Зайцева номер два. Свидетели уже начали исчезать", "Ну вот и версия для неподкупного суда готова, и уже взята за основу следаками, а ежели и медицину подключат, как "толстожопову" то и дело завалят", "В Хаммере тормоза не работают... Нужно судиться с производителем. Сын золотой и самый лучший, нужно скинуться сыну, ведь ему доставили моральную травму!!!Суки, когда вы передохните.!!! Нет на вас Корейского диктатора. Как мыши сидели бы."- пост ТСН в Facebook засыпали десятками комментариев подобного толка - нет ни одного, кто бы пытался оправдать слова Островского.

Прокомментировал слова Островского-старшего и известный блогер Шарий.

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Напомним, в столице Украины на бульваре Леси Украинки парень, находящийся за рулем внедорожника класса "люкс" Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть восьмилетнюю девочку и пытался скрыться c места ДТП. За рулем внедорожника был экс-боксер, а ныне - коммерсант Кирилл Островский (1995 года рождения).

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