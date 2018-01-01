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ДТП в Кировоградской области: Skoda догнала автопоезд, погибли трое

Вчера, 15:21
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1 / 4 ДТП в Кировоградской области (kg.npu.gov.ua)

Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с полуприцепом, который двигался впереди.

Во вторник ночью, 13 февраля, в Кировоградской области на отрезке дороги Кропивницкий-Кривой Рог произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое людей.

Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем Volvo, сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

В результате водитель Skoda и двое его пассажиров погибли на месте.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, и уже начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье авто с иностранцами "впечаталось" в дерево.
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Кировоградская область, ДТП, погибшие
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